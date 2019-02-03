Turkish Airlines EuroLeague'de 21. maç dönemi heyecanı geride kalırken haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.

CSKA Moskova'nın Buducnost'u 99-69 mağlup ettiği maçta Fransız yıldız Nando De Colo;26 sayı, 7 asist, 7 ribaunt, 1 top çalma ile takımını galibiyete taşıdı.

De Colo'nun 38 verimlilik puanı da onun haftanın en değerli oyuncusu olmasını sağladı.

21. maçların tek parlayan ismi De Colo değildi. Nick Calathes, temsilcimiz Anadolu Efes'i mağlup eden Panathinaikos'ta 20 sayı, 13 asist, 8 ribaunt ile 35 verimlilik puanı elde ett ve haftanın en iyi ikinci performansına imza attı.

Temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen'in formasını giyen Jeremy Evans ise 18 sayı, 12 ribaunt, 3 top çalma, 3 blok, 2 asist ile özel bir hafta geçirdi ve 31 verimlilik puanı elde ederek bir başka özel performansa imza atan isim oldu.



