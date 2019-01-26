EuroLeague'de 20. haftanın MVP'si Angelo Caloiaro

THY Euroleague'de 20. haftanın 'En değerli oyuncusu' (MVP) Maccabi FOX Tel Aviv'in Amerikalı basketbolcusu Angelo Caloiaro seçildi.

26 Ocak 2019, Cumartesi 15:51
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EuroLeague'de 20. haftanın MVP'si Angelo Caloiaro

THY Euroleague'de 20. haftanın 'En değerli oyuncusu' (MVP) Maccabi FOX Tel Aviv'in Amerikalı basketbolcusu Angelo Caloiaro seçildi.

THY Euroleague'de 20. hafta heyecanının sona ermesinin ardından haftanın en değerlisi de belli oldu.

Maccabi FOX Tel Aviv'in evinde Panathinaikos'u 84-75 mağlup ettiği mücadelede gösterdiği performansla galibiyetin mimarlarından olan Angelo Caloiaro haftanın MVP'si seçildi. Caloiaro müsabakada 20 sayı, 11 ribaund ve 2 asistle oynadı.

1989 doğumlu basketbolcu, bu performansıyla 33 verimlilik puanı aldı.

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