Turkish Airlines EuroLeague'de geride kalan 18. hafta maçlarının en değerli oyuncusu belli oldu. Haftanın MVP'si Rus ekibi Zenit St Petersburg'un formasını giyen ABD'li oyuncu Billy Baron oldu.

Billy Baron, Zenit forması altında eski takımı Kızılyıldız'a karşı sergilediği performansla yıldızlaştı. Zenit'in uzatma sonucunda Kızılyıldız'ı deplasmanda 80-76 mağlup ettiği maçta Baron; 25 sayı, 6 asist, 4 ribaunt, 1 top çalma ile maçı tamamladı. İki sayılık atışlarda 4/4 ile oynayan Baron, üç sayılık atışlarda da 5/9 isabet oranı sağladı. Serbest atış çizgisinden de 2/3 ile oynayan ABD'li şutör, toplamda 30 verimlilik puanına ulaşmayı başardı.

Eski takımına karşı sergilediği performansla Baron, skor ve verimlilik puanı alanlarında EuroLeague kariyerinin en yüksek ikinci sayılarına ulaştı.