Turkish Airlines EuroLeague'de 17. hafta maçları geride kaldı. Geride kalan haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Baskonia formasıyla eski takımı Bayern Münih'e karşı oldukça etkili bir performans sergileyen Wade Baldwin IV oldu.

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla dikkat çektikten sonra Wade Baldwin, bu sezon başı Baskonia'ya transfer olmuştu. Baskonia, deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'i 81-76 mağlup ederken Wade Baldwin, 30 sayıyla bu alandaki EuroLeague kariyer rekorunu kırdı.

30 sayının yanı sıra 6 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma katkısı da yapan Baldwin, karşılaşmayı 33 verimlilik puanı ile tamamladı. ABD'li oyuncu kariyerinde ikinci kez haftanın MVP'si seçilmeyi başardı ki ilki Bayern Münih formasıyla 2020-21 sezonun yine 17. haftasında gelmişti.