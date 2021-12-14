Euroleague'de 16’ncı haftanın şifresiz maçı
Euroleague 16’ncı haftasında yayınlanacak şifresiz maç belli oldu. Euroleague’de çift maç haftası Çarşamba günü oynanacak maçlarla devam ediyor. beIN Sports da 16'ncı haftada şifresiz yayınlayacağı maçı belli oldu.
Euroleague’de çift maç haftasının heyecanı yine beIN Sports ekranlarında yaşanacak. Ligin 16’ncı haftasının programını açıklayan beIN Sports, şifresiz yayınlayacağı maçı da basketbolseverlerle paylaştı.
Perşembe günü 20.45’teki Fenerbahçe Beko-Baskonia mücadelesi, beIN Sports Haber ve beIN Sports Youtube kanallarından naklen yayınlanacak.