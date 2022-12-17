Turkish Airlines EuroLeague'de 14. hafta geride kaldı. Olimpia Milano, Kızılyıldız deplasmanında 71-67 kazanarak 9 maçlık mağlubiyet serisini noktalarken rakibinin de 6 maçlık galibiyet serisine son verdi. Haftanın en değerli oyuncusu (MVP) da Olimpia Milano'dan çıktı.

Brandon Davies; 15 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, 2 top çalma ile oynarken kendisine yapılan 10 faul ile birlikte toplam 30 verimlilik puanına ulaştı. Haftanın en değerli oyuncusu olan Davies, 7 asistle EuroLeague kariyer rekorunu da kırdı.