Euroleague'de 12. hafta heyecanı yarın ve 9 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta Fenerbahçe evinde, Efes deplasmanda mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, yarın Alman ekibi ALBA Berlin ile, lacivert-beyazlılar ise Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek.

Ligde geride kalan haftalarda Fenerbahçe 9 galibiyetle ilk sırada yer alırken, sarı-lacivertlileri Real Madrid, Barcelona ve Monaco takip ediyor. Efes ise 6 galibiyetle 6. sırada bulunuyor.

Euroleague'de 12. hafta programı şöyle:

Yarın

22.00 ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko

22.00 Panathinaikos - Olimpia Milano

22.05 Maccabi Tel Aviv - Valencia Basket

22.30 Partizan - Kızılyıldız

23.00 Real Madrid - Monaco

9 Aralık Cuma

21.00 Zalgiris Kaunas - Efes

22.00 Olympiakos - Virtus Bologna

22.30 Barcelona - Asvel