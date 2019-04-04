EuroLeague Yönetim Kurulu, Milano'da toplandı

EuroLeague Yönetim Kurulu Toplantısı, İtalya'nın Milano kentinde gerçekleştirildi.

04 Nisan 2019, Perşembe 15:30
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EuroLeague Yönetim Kurulu, Milano'da toplandı

EuroLeague Yönetim Kurulu Toplantısı, İtalya'nın Milano kentinde gerçekleştirildi.

Toplantıda devam eden Turkish Airlines EuroLeague sezonu değerlendirilirken, stratejik konular ele alındı.

Katılımcı üyeler, organizasyonun mevcut durumu ve gelişimi hakkında bilgilendirildi.

2017 senesinde başlatılan beş yıllık stratejik planın süreç içindeki ilerleyişi hakkında kulüplere bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan toplantıda EuroLeague Oyuncular Birliği, EuroLeague Hakemler Birliği ve EuroLeague Başantrenörler Birliği hakkında değerlendirmede bulunuldu.

Ayrıca Euroleague Basketball Yöneticileri, kulüplere güncellenmiş 2019-20 sezon takvimini sundu.

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