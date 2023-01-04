Sezona kötü bir başlangıç yapan Panathinaikos, sezonun ilerleyen dönemlerinde toparlanmayı başarsa da EuroLeague‘de son dört maçını kaybetmiş durumda. Son olarak derbide Olympiacos’a farklı mağlup olan yeşil beyazlı ekipte kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos ile koç Dejan Radonjic arasında bir toplantı gerçekleşti. Yapılan görüşmede kulüp adına önemli kararlar alındı.

SERBEST BÜTÇE

Yaklaşık üç saat süren toplantıda Başkan Giannakopoulos, koç Dejan Radonjic’e olan güveni aktararak desteğini sürdüreceğini bildirdi. Ayrıca Dimitris Giannakopoulos, Radonjic’e kadroya yapılacak takviyeler için serbest bir bütçe imkanı verileceğini iletti.

Ayrıca Giannakopoulos, koç ile genel menajer arasındaki işleyişten memnun olmadığını da dile getirdi. Bu doğrultuda kulüpte genel menajerlik görevini yürüten Argyris Pedoulakis, görevinden alınarak alt yapı sorumlusu görevine getirildi.

TARAFTARLAR OYUNCULARI ÇIKARTMADI

Geçen hafta EuroLeague’de kaybedilen Olympiacos mücadelesi sonrası bir grup Panathinaikos taraftarı, oyuncuların bulunduğu tünelinin etrafını sararak soyunma odasından çıkmalarını engellemişti.

Hemen ardından Panathinaikos iletişim sorumlusu Dimitris Kontos, genel menajer Argiris Pedoulakis ve takımın pivot oyuncusu Georgios Papagiannis taraftarlarla görüşerek grubun dağılmasını sağlamıştı.

BAŞKAN MAÇA GİDECEK

Yeşil beyazlı ekip, altı galibiyet ve dokuz mağlubiyetle şu anda EuroLeague sıralamasında Olimpia Milano ve LDLC ASVEL ile birlikte 14. sırayı paylaşıyor. Yunaninstan temsilcisi, bir sonraki EuroLeague mücadelesinde deplasmanda FC Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos’un takımla birlikte Almanya’ya gidip mücadeleyi Audi Dome’dan takip etmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE YENİLGİSİ SONRASI OTOBÜS YOLCULUĞU

2017'de Fenerbahçe ’ye karşı Euroleague çeyrek finalindeki hüsran başkan Dimitris Giannakopoulos’u çıldırtmıştı. Yunan başkan, takımının Atina’ya dönüş biletlerini iptal etmiş, otobüs cezası yaptırımını uygulamıştı. Yunan ekibi, İstanbul’dan otobüsle hareket etmişti.