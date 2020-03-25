EuroLeague yeni sosyal medya platformu kuruyor: IQONIQ

Avrupa'nın en öneml basketbol organizasyonlarından biri olan THY EuroLeague, 19 ülkede 42 basketbol kulübünü kapsayan içinde EuroCup'ın da dahil olduğu final four ve EuroCup finallerini de düzenleyen dev bir yapıdan oluşmakta. EuroLeague, yaptığı açıklama ile IQONIQ ortaklığının 2023-2024 sezonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

Bu projede yeni sosyal medya platformu kurulacağı ve spor ile eğlence dünyasını kapsayarak basketbolseverleri ödüllerin bekleyeceği ifade edildi. IQONIQ diğer sosyal medya platformlarının aksine kullanıcılara doğrudan faydalar sağlayacağı belirtildi. Bu anlaşma ile EuroLeague'in hedefi daha genç kiteleye ulaşmak. IQONIQ uygulamasının 2020-2021 sezonunun başlangıcında hazır halde olacağı açıklandı.

Euroleague'in Başkanı Jordi Bertomeu yapılan anlaşma ile ilgili olarak, " IQONIQ ile ortaklık yapmak, hayranlarımızla işbirliği içinde yeni bir kilometre taşı elde etmemize yardımcı olacaktır. IQONIQ, büyüyen hayran kitlemizde özel ilişkiler kurma ve bu topluluğu, benzersiz bir Avrupa basketbolunun ortak sevgisi üzerinde en iyi şekilde bir araya getirme şansı sunuyor. IQONIQ ile sadık hayranlarımızı ödüllendirmenin yeni yollarını keşfetmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

QONIQ CEO'su Kazim Atilla ise "Dünyanın en yenilikçi ve ileri görüşlü spor organizasyonlarından EuroLeague Basketball ile bu ortaklık anlaşmasını imzaladığımız için çok mutluyuz. Bu ortaklık sayesinde EuroLeague ve EuroCup basketbol müsabakalarındaki tüm kulüplere, onların hayranlarına ulaşmış olacağız. Ortak hedeflerimizi yerine getirmek için Euroleague Basketbol ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." sözlerini sarf etti.