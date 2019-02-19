Turkish Airlines EuroLeague'in efsanelerinden Vassilis Spanoulis, elde ettiği başarılara bir yenisini etkiledi ve EuroLeague tarihinde en çok sahada kalmayı başaran isim oldu.

Yunan yıldız Juan Carlos Navarro'nun 8.197 dakika sahada kalma rekorunu 8.199 ile geçmeyi başardı.

Sezonun geri kalan kısmında Spanoulis'in farkı daha da açması bekleniyor.

Spanoulis'in zirvede yer aldığı sıralamada üçüncü sıra ise bir başka Yunan yıldız Dimitris Diamantidis'in.

İşte EuroLeague tarihinde süre anlamında en çok sahada kalan isimler:

Vassilis Spanoulis - 8.199 dakika (299 maç)

Juan Carlos Navarro - 8.197 dakika (341 maç)

Dimitris Diamantidis - 7.967 dakika (278 maç)

Paulius Jankunas - 7.246 dakika (312 maç)

Nikos Zisis - 7.039 dakika (310 maç)

JR Holden - 6.553 dakika (209 maç)

Sergio Llull - 6.345 dakika (258 maç)

Felipe Reyes - 6.235 dakika (337 maç)

Milos Teodosic - 6.122 dakika (237 maç)

Georgios Printezis - 6.014 dakika (276 maç)