Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle yaşananlardan dolayı Euroleague yönetimi de harekete geçti.

Euroleague'den yapılan açıklamada 18 takımın yarın olayların gidişatını daha iyi analiz etmek ve gerekirse gerekli önlemleri almak için bir araya geleceği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca Euroleague'in tüm takımların bütünlüğü risk altında olmadıkça veya maçların oynanmasına engel hükümet kararları alınmadıkça planlanan müsabaka takvimine uyulacağı belirtildi.

Euroleague'den yapılan açıklama şu şekilde

"Ukrayna'da meydana gelen olaylar ışığında Euroleague Basketball, durumu sürekli olarak yakından takip ediyor. Ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından alınan kararları takip ediyor.

Euroleague, katılan tüm takımların bütünlüğü risk altında olmadıkça ve/veya normal şartlar altında herhangi bir maçın yapılmasını engelleyen hükümet kararları olmadıkça, planlanan müsabaka takvimine göre devam edecektir.

Turkish Airlines EuroLeague'e katılan 18 kulüp, olayların gidişatını daha iyi analiz etmek ve gerekirse gerekli önlemleri almak için yarın bir araya gelecek.

Müsabakaların düzenini etkileyebilecek diğer gelişmeler Euroleague resmi platformlarında yayınlanacaktır."



