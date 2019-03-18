Euroleague maçları hangi kanalda, saat kaçta?

THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak müsabakalarla devam edecek. Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka Tekfen, bu hafta taraftarı önünde mücadele verecek. Haftanın ilk maçında ligde 17 galibiyetle 4. sırada bulunan Anadolu Efes, 20 galibiyetle ikincilik koltuğunda oturan CSKA Moskova’yı konuk edecek. Zirvede bulunan Fenerbahçe ise ligin 15. sırasında bulunan Buducnost Podgorica’yı ağırlayacak.

Çarşamba günü de 3 galibiyetle ligin son sırasında bulunan Darüşşafaka’nın konuğu Khimky olacak.

THY Euroleague'de 27. hafta müsabakaları şu şekilde:

Yarın

20.00 Anadolu Efes - CSKA Moskova (beIN SPORTS 3)

20.45 Fenerbahçe Beko - Buducnost Podgorica (beIN SPORTS 4)

22.00 Olympiakos - Bayern Münih (beIN connect)

23.00 Barcelona - Gran Canaria (beIN connect)

Çarşamba

20.15 Darüşşafaka Tefken - Khimky (beIN SPORTS 3)

22.00 Panathinaikos - saski Baskonia (beIN connect)

22.05 Maccabi Fox - Zalgiris Kaunas (beIN connect)

23.00 Real Madrid - EA7 Milano (beIN connect)



