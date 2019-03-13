Euroleague maçları hangi kanalda, saat kaçta?

THY Euroleague'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında, Anadolu Efes ile Darüşşafaka ise deplasmanda mücadele edecek. THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı yarın ve 15 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Khimki Moskova, Real Madrid'i ağırlayacak. Anadolu Efes, İsrail deplasmanında Maccabi FOX Tel Aviv ile mücadele edecekken, Darüşşafaka da İspanyol ekibi Gran Canaria'ya konuk olacak. Fenerbahçe ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bir başka İspanyol ekibi Barcelona ile oynayacak.

THY Euroleague'de 26. hafta programı TSİ şöyle:

15 Mart Perşembe

20.00 BC Khimki Moskova - Real Madrid (beIN MAX 1)

21.00 Zalgiris Kaunas - Bayern Münih (beIN SPORTS 3)

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Anadolu Efes (beIN SPORTS HABER)

22.45 EA7 Olimpia Milano - Olympiakos (beIN MAX 1)

23.30 Gran Canaria - Darüşşafaka Tekfen (beIN SPORTS 3)

15 Mart Cuma

20.00 CSKA Moskova - Panathinaikos (beIN MAX 1)

20.45 Fenerbahçe Beko - FC Barcelona Lassa (beIN SPORTS 3)

22.30 Saski Baskonia SAD - Buducnost Podgorica (beIN MAX 1)



