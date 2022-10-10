Turkish Airlines EuroLeague’de 18 ekibin kaptanları; yılın en “geri dönüş için aç” oyuncusunu, yılın en büyük meydan okumasını, yılın en iyi transferini, en sevdikleri deplasmanı, karşılaşmak için en hevesli oldukları koçu ve oyuncuyu seçtiler. 18 takımın kaptanına sorulan bu 6 sorunun sonucunda ortaya ilginç yanıtlar da çıktı.

Oylamanın sonucunda geri dönüş için en aç olması beklenen oyuncu Nikola Mirotic seçildi. Oyların yüzde 33.3’ünü alan yıldız forvet, bu yaz aşil tendonundan yaşadığı sorun nedeniyle bir süredir formasından uzak kalıyor.

İkinci sırada ise yüzde 11.1 oyla Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi Nick Calathes yer aldı.

EuroLeague kaptanları, karşılaşmak için en hevesli oldukları oyuncular konusunda ise net bir fikir birliğine varamadılar. Temsilcimiz Anadolu Efes‘in yıldızları Will Clyburn ve Shane Larkin, yüzde 16.7’lik oy oranıyla zirveyi paylaştılar.

EuroLeague kaptanları, yılın en iyi transferi sorusunda ise yine ülkemizden tanıdık bir yüzü seçtiler. Bu yaz CSKA Moskova’dan temsilcimiz Anadolu Efes‘e transfer olan Will Clyburn, oyların yüzde 33.3’ünü alarak yılın en iyi transferi seçildi. İkinci sırada ise yüzde 16.7’lik oy oranıyla Fenerbahçe Beko’dan Carsen Edwards yer aldı.

EuroLeague kaptanları, karşılaşmak için en hevesli oldukları koç konusunda biraz beklentilerin dışında bir tercih yaptılar. Barcelona’daki 3. sezonunu geçiren Sarunas Jasikevicius, oyların yüzde 27.8’ini alarak zirvede yer aldı. İkinci sırada ise yüzde 22.2 oy oranıyla Partizan koçu Zeljko Obradovic bulunuyor.

EuroLeague kaptanları, favori deplasmanları konusunda da net bir fikir birliğine varamadılar. Real Madrid‘in salonu Wizink Center ve temsilcimiz Fenerbahçe Beko’nun evi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, oyların yüzde 16.7’sini alarak zirveyi paylaştılar.

(Eurohoops)