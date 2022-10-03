Bu sezon Euroleague’de son şampiyon Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun da içlerinde yer aldığı birbirinden güçlü takımlar şampiyonluk unvanı için mücadele edecek.

Yaz transfer döneminde her iki temsilcimiz de kadrolarında revizyona giderken Baş Antrenör Sasha Djordjevic ile de yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, teknik ekip anlamında da değişiklik yapan takımlar arasına girdi.

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Temsilcilerimizle birlikte bu sezon Euroleague’de zirveyi hedefleyen diğer takımlar ise Barcelona, Real Madrid ce Olimpia Milano gibi güçlü ekipler olacak.

Anadolu Efes

Anadolu Efes Baş Antrenörü Ergin Ataman, sezon başlangıcı için yaptığı “Avrupa Basketbolunda, Euroleague’de hiçbir kulübün başaramadığı üst üste 3 şampiyonluk unvanını almak istiyoruz.” açıklaması ile bu sezonun da kulüp için ne derece önemli olduğunu özetlemiş oldu. Yaz boyunca takıma yapılan Clyburn, Zizic, Polonara ve Mbaye gibi transferlerle gücüne güç katan Anadolu Efes, bu sezon hem Euroleague hedefini gerçekleştirmek hem de Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluk unvanını bir sene aranın ardından yeniden kazanmak için mücadele edecek.

Fenerbahçe Beko

Geçen sezon Euroleague arenasında aradığını bulamayan Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde ise final serisinde Anadolu Efes’i mağlup ederek şampiyon olmayı başarmıştı. Yeni sezon hazırlıklarına ise Sasha Djordjevic ile yolları ayırdıktan sonra Dimitris Itoudis’i antrenörlük koltuğuna oturtarak başlayan Sarı-lacivertliler, kadro yapısında da köklü değişikliklere gitti. Geçtiğimiz sezonlarda takımın ana planında yer alan iki oyuncu olan Jan Vesely ve Nando De Colo takımdan ayrıldı. Yıldız oyunculardan Jan Vesely, Barcelona’ya imza atarken Fransız yıldız Nando De Colo ise ülkesi takımlarından Asvel ile anlaşma sağladı. Bunun yanı sıra Danilo Barthel, Polonara ve Markel Starks gibi isimler de Sarı-lacivertli formaya veda etti.

Bu ayrılıkların üzerinde yeniden iddialı bir kadro kuran Sarı-lacivertliler, bu transfer döneminde Nemanja Bjelica, Nick Calathes, Jonathan Motley, Scottie Wilbekin, ve Nigel Hayes gibi isimleri kadrosuna kattı.



