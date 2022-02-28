Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırında 5 gün geride kalırken EuroLeague Yönetimi, Turkish Airlines EuroLeague ve 7Days EuroCup'ta mücadele eden Rus takımları ile ilgili kararlar aldı. EuroLeague’den yapılan açıklamada EuroLeague'de mücadele eden CSKA Moskova, Zenit, UNICS Kazan ile EuroCup’ta mücadele eden Lokomotiv Kuban takımlarının liglere katılımını askıya aldı.

Ayrıca Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin olumlu bir şekilde tamamlanmaması durumunda söz konusu Rus takımlarının normal sezonda oynadığı tüm maçların iptal edileceği belirtildi.

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Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko Play-Off hattında

Rus kulüplerinin liglere katılımının askıya alınması sonrası EuroLeague'de mücadele eden temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun Play-Off'a katılma şansları arttı. Efes, 13 galibiyet, 12 mağlubiyetle 9. sırada. Fenerbahçe ise 12 galibiyet, 12 mağlubiyetle 10. basamakta. Verilen bu karar sonrası ilk iki temsilcimiz de ilk 8'e Play-Off hattına girdi.







