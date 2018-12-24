EuroLeague Final Four’u 13 yıl sonra Atina’ya dönüyor

Turkish Airlines EuroLeague’de 2020 Final Four’u düzenleyecek şehir belli oldu.

Eurohoops kaynaklarının edindiği bilgiye göre Panathinaikos‘un şampiyonluğuyla tamamlanan 2006-2007 sezonunun ardından OAKA, 2020’de de EuroLeague Final Four’un ev sahipliğini yapacak.

EuroLeague ile Yunanistan Spor Bakanı Giorgos Vasileiadis arasında Final Four’un Yunanistan’a geri dönüşü konusunda anlaşmaya varıldı.

Taraflar arasında anlaşma büyük ölçüde tamamlandı, küçük detaylar üzerinde de mutabakata varılması sonrasında Final Four’un 2019 Baskonia‘dan sonra 2020’de “Nick Galis” OAKA’da düzenleneceği resmen duyurulacak.

Panathinaikos‘un sahibi Dimitris Giannakopoulos, 28 Eylül’de EuroLeague’in 20. yılında Final Four’u Atina’da düzenleme fikri üzerinde görüştüklerini açıklamıştı.

EuroHoops