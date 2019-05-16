EuroLeague Final-Four basın toplantısı yapıldı

Plaza de Espana'da düzenlenen basın toplantısına Final Four'da mücadele edecek takımların antrenörleri ve oyuncuları katıldı.

Final-Four 2019 basın toplantısının açılış konuşmasını yapan EuroLeague Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu, takımlara başarılar diledi.

En olağanüstü sezonlardan birine tanıklık ettiğini ifade eden Bertomeu, "Çok iyi maçlar ve muhteşem oyuncu performansları seyrettik. Koçların ustalıklarına da tanıklık ettik. Avrupa Ligi’nin gelirleri son üç sezonda 2.4 kat arttı. Tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.

Zeljko Obradovic: "29 ve 30. galibiyete ihtiyacımız var"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Final Four'a lider olarak geldiklerini hatırlatarak, "28 galibiyetle buraya geldik. 29 ve 30. galibiyetlere ihtiyacımız var. Takımıma güveniyorum. Anadolu Efes ikili oyunları çok iyi oynuyor. Biz de Dörtlü Final seviyesinde savunma yapacağız. İkili oyunu çok iyi oynayan 5-6 oyuncuları var. Önce yarı final oynayacağız. Muhteşem bir takıma karşı. Yarınki maçtan sonrasını düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.

Obradovic, sakatlıkları bulunan Jan Vesely ve Nikola Kalinic'le ilgili, 'Sakat oyuncularla ilgili kafanızdan ne geçiyor' sorusuna, "Kafamdan neler mi geçiyor? O konuya bir girersem, epey zamana ihtiyacımız olur. 2 oyuncum kesinlikle yok, Datome ve Lauvergne. Kalinic ve Vesely, takımla antrenmanlara başladı ama bu daha da büyük tehlike olabilir. Sadece bir iki antrenmanla nasıl bir performans sergileyeceklerini bilemiyoruz ama ikisi de katkı vermek istiyor" cevabını verdi.

Kostas Sloukas: "40 dakika boyunca müthiş bir mücadele vereceğiz"

Sarı-lacivertli takımın Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas ise, en iyi şekilde yarı final maçına hazırlandıklarını anlatarak, "Bu sezon Anadolu Efes'le 6 defa oynadık. Tabii ki iki takım birbirini çok iyi tanıyor. Nasıl tedbirler alacağımızı da biliyoruz. Şunun sözünü verebilirim, 40 dakika boyunca müthiş bir mücadele vereceğiz. İlk defa Dörtlü Final'e kalacakmış gibi mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Ataman: "Avrupa'nın en iyisi olmak için mücadele edeceğiz"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Beklenen günler geldi. Avrupa Ligi'nin gelmiş geçmiş en iyi antrenörü ve sezonun en iyi takımına karşı oynayacağız. Kendimize güveniyoruz ve yapacağız" şeklinde konuştu.

Uzun bir aradan sonra Dörtlü Final'de hem kendisinin hem de takımının yer alacağının hatırlatılması üzerine Ataman, şunları kaydetti:

"Diğer koçlarla uzun zaman sonra bir aradayız ama Türkiye'de Obradovic'i her gün görüyorum. Onun için çok büyük heyecan yok ama gurur var. İki Türk takımının burada olması, ekol olan Anadolu Efes'in yıllar sonra hak ettiği Dörtlü Final'e çıkması benim için gurur kaynağı. Avrupa'nın en iyisi olmak için mücadele edeceğiz."

Micic: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Lacivert-beyazlıların Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic de çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak, "40 dakika boyunca elimden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışacağım. Geçtiğimiz yıl Zalgiris'te oynarken Fenerbahçe'ye kaybetmiştim. Orada zorluğu gördüm. Geçtiğimiz sezon Ali Muhammed'i durduramamıştık. Şu an bazı sakatlıklar yaşasalar da iyi bir takım Fenerbahçe Beko. Biz de iyi bir takımız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu tip maçları oynayabileceğimizi göstereceğiz" değerlendirmesini yaptı.

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, yarın karşılaşacakları Real Madrid'in müthiş bir takım olduğunu söyledi. Burada olmanın bambaşka bir duygu olduğunu anlatan Itoudis, "Yarın müthiş bir takıma karşı oynayacağız. Şu an şampiyonluğu düşünmüyoruz, tek düşündüğümüz bir sonraki antrenman" ifadelerini kullandı.

Rus ekibinin ABD'li pivotu Kyle Hines ise, sezon boyunca burada olmak için çok mücadele ettiklerini ve İspanya'ya şampiyon olmaya geldiklerini kaydetti.

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, çocukluğunun geçtiği Vitoria-Gasteiz şehrinde Dörtlü Final'de olmanın gururunu yaşadığını aktardı. Vitoria-Gasteiz'in bir basketbol şehri olduğunu vurgulayan Laso, "Ben bu şehirde büyüdüm. Damarlarında, kanında basketbol dolaşan bir şehir burası. Dörtlü Final'in burada düzenleniyor olmasından, büyük bir gurur duyuyorum. Dörtlü Final'e katılmayı hak kazandıysanız, ekstra bir motivasyona gerek yok. Biz hazırız. Evet, ben buralıyım ama bu çok bir şey ifade etmiyor. Normal sezonda CSKA Moskova'ya iki maçı da kaybettik ama yarın kim daha çok istiyorsa o kazanacak" dedi.

İspanyol temsilcisinin Arjantinli oyun kurucusu Facundo Campazzo ise, Dörtlü Final'de olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını belirtti.

Organizasyon ile ilgili görüşlerin bildirilmesinden sonra takımların başantrenörleri ve oyuncular, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın toplantısı çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.