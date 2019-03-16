EuroLeague'in yeni belgesel serisi BBALLBREAKDOWN; koçların en iyi taktiklerini, oyun setlerini konu alacak.
7DAYS sponsorluğunda hazırlanan EuroLeague Breakdown'un ilk bölümünde Zalgiris'in başarılı başantrenörü Sarunas Jasikevicius konu alınıyor.
EuroLeague'in yeni belgesel serisi BBALLBREAKDOWN; koçların en iyi taktiklerini, oyun setlerini konu alacak.
7DAYS sponsorluğunda hazırlanan EuroLeague Breakdown'un ilk bölümünde Zalgiris'in başarılı başantrenörü Sarunas Jasikevicius konu alınıyor.
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