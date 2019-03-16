EuroLeague Breakdown'ın konu aldığı ilk isim Sarunas Jasikevicius

EuroLeague'in en iyi taktiklerini, öne çıkan oyunları inceleyen yeni serisi EuroLeague Breakdown'ın ilk bölümünde Zalgiris'in başantrenörü Sarunas Jasikevicius konu alınıyor.

16 Mart 2019, Cumartesi 21:23
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EuroLeague Breakdown'ın konu aldığı ilk isim Sarunas Jasikevicius

EuroLeague'in yeni belgesel serisi BBALLBREAKDOWN; koçların en iyi taktiklerini, oyun setlerini konu alacak.

7DAYS sponsorluğunda hazırlanan EuroLeague Breakdown'un ilk bölümünde Zalgiris'in başarılı başantrenörü Sarunas Jasikevicius konu alınıyor.

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