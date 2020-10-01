Euroleague başlıyor

Salgının iptal ettiği Euroleague’de perde 209 gün sonra yeniden açılıyor... Bazı takımların seyircisinden yoksun kalacağı yeni sezonda; Anadolu Efes yarım bıraktığı işi tamamlamak için mücadele verecek. En çok merak edilen takım ise Fenerbahçe Beko olacak. Obradovic’in yerine geçen coach Kokoskov ve yeni kadrosuyla sahaya çıkacak Sarı-Lacivertliler ilk 8 adayları arasında bulunuyor.

Türk derbisi 2. ve 26. haftada

Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasındaki derbi heyecanı 2. ve 26. haftalarda yaşanacak. İlk derbi, 8 Ekim’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. İki takım daha sonra 26 Şubat 2021 tarihinde Ülker Arena’da karşı karşıya gelecek.

11 takım seyircisiz oynayacak

Euroleague yönetimi, korona virüs tedbirleri kapsamında 2020-2021 sezonunda seyirci konusuna kısıtlama getirdi. Sezona 18 takımdan 11’i seyircisiz başlayacak.

Seyircisiz oynayacak takımlar: Barcelona, Real Madrid, Baskonia, ALBA Berlin, Bayern Münih, Olympiakos, Panathinaikos, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv ve Kızılyıldız.

Sınırlı seyircili oynayacak takımlar: Milano, CSKA Moskova, Khimki Moskova, Asvel, Valencia,Zalgiris Kaunas ve Zenit. (400 ile 7 bin 500 aralığında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde seyircili oynamalarına izin verilecek.

Efes bugün Zenit’i ağırlıyor

Anadolu Efes, THY Euroelague’de sezonun açılış maçında Rus temsilcisi Zenit Saint Petersburg’u bugün saat 20.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda ağırlayacak. Pandemi sonrası, düşen bütçelere rağmen Euroleague’de kadrosunu korumayı başaran nadir takımlardan biri olan Efes daha önce Zenit’le 1 kez karşılaştı. Geçen sezon İstanbul’da oynanan müsabakayı Efes, 90-88’lik skorla galip ayrıldı. Diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise yarın Kızılyıldız’ı konuk edecek.

Hatice Yücel



