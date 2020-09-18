EuroLeague Basketball, corona virüs salgını nedeniyle belirsizliğini koruyan konulara ilişkin 2020-21 sezonuna yönelik güvenlik ve sağlık protokollerini açıkladı.

Öne çıkan ana maddeler şu şekilde:

- Yerel kısıtlamalar getirilmesi durumunda karşılaşmalar ertelenebilir veya gerek duyulması halinde farklı bir sahaya taşınabilir.

- Bir maç en fazla 3 kez ertelenebilir.

- EuroLeague'de tüm normal sezon maçları 13 Nisan 2021'e, tüm Play-Off maçları da 5 Mayıs 2021'e kadar tamamlanmış olmalıdır.

- EuroCup'ta tüm normal sezon maçları 22 Aralık 2020'ye, tüm Top 16 maçları 23 Şubat 2021'e kadar tamamlanmalıdır.

- Bir karşılaşmanın yeniden oynanması için uygun tarihin olmaması veya karşılaşma için maksimum ertelenme sayısına ulaşılmış olması halinde, yerel kısıtlamalar nedeniyle bu duruma sebebiyet veren takım, 20-0 hükmen mağlup sayılacaktır.

- Herhangi bir uluslararası veya yerel kısıtlama ve herhangi bir haklı neden olmaksızın maça çıkmayı reddeden takım, ilk seferde 20-0 hükmen mağlup sayılacak. İkinci seferde ise turnuvadan diskalifiye edilecektir.