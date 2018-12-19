Euroleague Basketball, dünya lideri yazılım girişimlerinden SAP ile partnerlik anlaşmasına imza attı.

EB SACkathon adlı yarışmada boy gösterecek katılımcılar SAP Analytics Cloud Smart Predict sistemini kullanarak oyuncuların EuroLeague maçlarındaki skorlarını önceden tahmin edecek.

17 Aralık tarihinde başlayan başvuru sürecine katılmak isteyenlerin 19 yaşından büyük, lisan veya yüksek lisans öğrencisi olması ve aşağıdaki bölümlerden birini okuması gerekmektedir:

- Bilgisayar bilimi

- Data bilimi veya data analizi

- Digital reklamcılık ve strateji

- Spor ve/veya teknoloji yönetimi

Katılımcılar aşağıdaki ödülleri kazanmak için mücadele verecek:

- 2 bin Euro değerinde çek

- Euroleague Basketball ile yeni data vizüalizasyon aletlerini kullanmak üzerine ücretli ortaklık

- 5 kişiye California'daki SAP Sales Academy'de yer almak için mücadele etme şansı

Seçilen jüri tarafından belirlenecek finalistler, 15-16 Mart 2019 tarihinde İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleştirilecek EB SACkathon'un son aşamasında kazanan olmak için mücadele verecek.

Daha fazla bilgi için: sackathon.euroleague.net