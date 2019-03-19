Euroleague Anıtı bugün açılıyor

İstanbul Bahçelievler Belediyesi, Avrupa’da kupa kazanan takımlar için yaptırdığı anıtlara bir yenisini daha ekliyor.

Daha önce, 1996’da Koraç Kupası kazanan Anadolu Efes ile 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazananan Galatasaray ve 2012’de FIBA Eurochallenge Kupası’nı kazanan Beşiktaş Basketbol Takımı’nın bu başarıları ölümsüzleştirildi.

Bahçelievler Belediyesi, 2017’de Euroleague Finali’nde Olympiakos’u 80-64 devirerek tarihi bir başarıya imza atan Fenerbahçe Beko’nun anıtını yaptırmak için de çalışmalara başlamıştı.

Yapımı tamamlanan ‘Fenerbahçe Kupası’, bugün 14.00’te düzenlenecek törenle açılacak. Açılışa Sarı- Lacivertli taraftarların yanı sıra kulüpten yetkililerin de katılması bekleniyor.