EuroLeague, Anadolu Efes'in 7 Aralık tarihinde Real Madrid ile oynadığı 11. hafta karşılaşmasında kural hatası olduğu gerekçesiyle yaptığı maçın tekrarlanması yönündeki başvurusunu reddettiğini açıkladı.

Ergin Ataman, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Hakem, kural hatası yaptı. Yeni kurala göre hücum süresini yenilememesi gerekiyordu. Teknik faul kaç saniye kala yapılırsa süre orada kalmalı ama hakem süreyi 14 saniyeye çıkardı. Bu konuyu EuroLeague yönetimine iletip maçın tekrar edilmesini isteyeceğiz" şeklinde konuşmuştu.

EuroLeague'in FIBA kurallarına dayandırarak yaptığı açıklamada, "Hakem tarafından oyun durdurulduğunda, topa sahip olan takım tarafından hücum devam eder. Eğer oyun durduğunda hücum süresinin bitimine 14 saniye ya da daha fazla kaldıysa süre sıfırlanmaz fakat eğer 13 saniye ve daha az varsa süre 14 saniyeye tamamlanır" ifadesine yer verilirken, kararın doğru olduğu vurgulandı.