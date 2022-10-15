Euroleague, Anadolu Efes maçındaki yanlışı kabul etti

Euroleague önceki akşam oynanan Anadolu Efes- Monaca maçında yapılan hakem yanlışını kabul ettiğini açıkladı. Lacivert-Beyazlılar, Monaco’ya 95-92 yenildiği karşılaşmanın son saniyelerinde Vasilije Micic’in üç sayılık atışı esnasında çalınmayan faul kararı büyük tartışmalara sebebiyet vermişti. EuroLeague, normal süresindeki son pozisyonda Vasilije Micic'e faul yapıldığını, Micic'in 3 atış kullanması gerektiğini ve hakemlerin yanlış karar verdiğini açıkladı.

Açıklamada şu sözlere yer verildi: “4. çeyrekte, maçın bitimine 6 saniye kala Anadolu Efes oyuncusu Vasilije Micic, üç sayılık atış denedi. Şutu kaçırdı ve yere döndüğünde Monaco oyuncusu John Brown, Micic’in sağ ayağına düştü. Ardından Monaco oyuncusu Blossomgame’in de aynı ayağa teması var. Bu, her iki ayağı da yere dönmeden önce gerçekleşti ve oyunda faul çalınmadı. Bu karar yanlıştı, hakem Brown’a atış halindeki faul nedeniyle faul vermeliydi. Vasilije Micic’e, maç saatinde 5.5 saniye kala 3 serbest atış verilmeliydi".