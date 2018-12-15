Euroleague 12. hafta puan durumu - Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 12. haftasında yapılan maçların ardından Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonuna 12. hafta maçlarıyla devam edildi.

Haftaya lider giren Fenerbahçe, sahasında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan’ı 92-85 yenerek üst üste 8’inci toplamda ise 11. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ilk sıradaki yerini korudu.

Avrupa Ligi’nde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes ise haftayı mağlup kapattı. Deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos’a 88-81 mağlup olan lacivert-beyazlılar, haftayı 4. basamakta tamamladı.

Organizasyonda bu sezon tek galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen, kötü gidişe Panathinaikos karşısında da son veremedi. Konuk olduğu Yunanistan temsilcisine 75-67 mağlup olan yeşil-siyahlılar, 11. yenilgisini aldı ve son sıraya demir attı.

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Euroleague 12. hafta sonuçları

Olympiakos (Yunanistan) - Anadolu Efes: 88-81

CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya): 88-74

Fenerbahçe - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 92-85

Maccabi FOX (İsrail) - Baskonia (İspanya): 79-81

Real Madrid (İspanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 92-65

Bayern Münih (Almanya) - Zalgiris (Litvanya): 88-84

Panathinaikos (Yunanistan) - Darüşşafaka Tekfen: 75-67

Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 95-85

Euroleague Puan durumu

Takımlar O G M AS YS Av. Puan

1. Fenerbahçe 12 11 1 1021 917 104 23

2. Real Madrid 12 10 2 1078 935 143 22

3. CSKA Moskova 12 10 2 1053 973 80 22

4. Anadolu Efes 12 8 4 1037 986 51 20

5. Olympiakos 12 7 5 967 939 28 19

6. Panathinaikos 12 6 6 938 932 6 18

7. AX Armani Exchange Olimpia Milan 12 6 6 1033 1028 5 18

8. Bayern Münih 12 6 6 962 964 -2 18

9. Barcelona Lassa 12 6 6 914 939 -25 18

10. Zalgiris 12 5 7 969 961 8 17

11. Baskonia 12 5 7 973 985 -12 17

12. Herbalife Gran Canaria 12 5 7 997 1070 -73 17

13. Khimki 12 4 8 940 964 -24 16

14. Maccabi FOX 12 3 9 924 966 -42 15

15. Buducnost VOLI 12 3 9 867 976 -109 15

16. Darüşşafaka Tekfen 12 1 11 904 1042 -138 13