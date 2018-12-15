Euroleague 12. hafta puan durumu - Fenerbahçe kaçıncı sırada?
THY Euroleague'in 12. haftasında sahasında AX Armani Exchange Olimpia Milan’ı yenerek 11. galibiyetini alan Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü. Deplasmanda Olympiakos’a mağlup olan Anadolu Efes, haftayı 4. sırada tamamladı. Darüşşafaka Tekfen ise Panathinaikos’a yenilerek 11. kez mağlup oldu ve son sırada kaldı. İşte Euroleague 12. hafta puan durumu ve sonuçlar...
Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 12. haftasında yapılan maçların ardından Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonuna 12. hafta maçlarıyla devam edildi.
Haftaya lider giren Fenerbahçe, sahasında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan’ı 92-85 yenerek üst üste 8’inci toplamda ise 11. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ilk sıradaki yerini korudu.
Avrupa Ligi’nde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes ise haftayı mağlup kapattı. Deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos’a 88-81 mağlup olan lacivert-beyazlılar, haftayı 4. basamakta tamamladı.
Organizasyonda bu sezon tek galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen, kötü gidişe Panathinaikos karşısında da son veremedi. Konuk olduğu Yunanistan temsilcisine 75-67 mağlup olan yeşil-siyahlılar, 11. yenilgisini aldı ve son sıraya demir attı.
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Euroleague 12. hafta sonuçları
Olympiakos (Yunanistan) - Anadolu Efes: 88-81
CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya): 88-74
Fenerbahçe - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 92-85
Maccabi FOX (İsrail) - Baskonia (İspanya): 79-81
Real Madrid (İspanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 92-65
Bayern Münih (Almanya) - Zalgiris (Litvanya): 88-84
Panathinaikos (Yunanistan) - Darüşşafaka Tekfen: 75-67
Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 95-85
Euroleague Puan durumu
Takımlar O G M AS YS Av. Puan
1. Fenerbahçe 12 11 1 1021 917 104 23
2. Real Madrid 12 10 2 1078 935 143 22
3. CSKA Moskova 12 10 2 1053 973 80 22
4. Anadolu Efes 12 8 4 1037 986 51 20
5. Olympiakos 12 7 5 967 939 28 19
6. Panathinaikos 12 6 6 938 932 6 18
7. AX Armani Exchange Olimpia Milan 12 6 6 1033 1028 5 18
8. Bayern Münih 12 6 6 962 964 -2 18
9. Barcelona Lassa 12 6 6 914 939 -25 18
10. Zalgiris 12 5 7 969 961 8 17
11. Baskonia 12 5 7 973 985 -12 17
12. Herbalife Gran Canaria 12 5 7 997 1070 -73 17
13. Khimki 12 4 8 940 964 -24 16
14. Maccabi FOX 12 3 9 924 966 -42 15
15. Buducnost VOLI 12 3 9 867 976 -109 15
16. Darüşşafaka Tekfen 12 1 11 904 1042 -138 13