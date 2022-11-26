Anadolu Efes, Virtus Bologna karşısında dün parkeye çıkarken temsilcimiz maçı 85-80’lik skorla kazanmayı başardı. EuroLeague lideri Fenerbahçe Beko ise Perşembe günü oynanan maçta, deplasmanda Olimpia Milano’yu 82-72 yenerek liderliğini sürdürdü.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da karşılaşmayı yerinde izleyerek bu heyecana ortak oldu.

İkili, geçtiğimiz günlerde, dünyanın en önemli spor organizasyonlarını yayınlayan, Türkiye’nin premier spor kanalı S Sport ve S Sport2’yi 2025 yılına kadar TV+ platformunda sporseverlerle buluşturmaya devam edeceğini duyurmuştu.

EuroLeague’in yanı sıra dünyanın önde gelen spor organizasyonlarından LaLiga, Serie A, F1, NBA ve NFL gibi geniş yelpazede spor içeriği S Sport ve S Sport2 ile 3 yıl daha TV+ ekranlarında spor tutkunlarıyla buluşmaya devam edecek.