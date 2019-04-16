7DAYS EuroCup'ta 2018-19 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final serisinin üçüncü maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket, Alman ekibi ALBA Berlin'i konuk etti.

Takımlar bu maça gelene kadar iç sahada oynadıkları maçları kazanarak seriyi 1-1'e getirmişlerdi. Serinin ve sezonunun kazananını ise Pabellon Fuente De San Luis'deki maç belirledi.

İkinci çeyrekte ele geçirdiği üstünlüğü farkı açarak maç sonuna kadar koruyan Valencia Basket, karşılaşmadan 89-63'lük skorla galip ayrıldı.

Ev sahibi ekip, seriyi de 2-1 kazanmayı başararak 2018-19 EuroCup sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Valencia Basket'te Matt Thomas 19 sayıyla en skorer isim olurken Bojan Dubljevic ve Fernando San Emeterio 18'er sayıyla oynadılar.

ALBA Berlin'de Rokas Giedraitis 19 sayıyla takımının en skoreri olsa da Peyton Siva da 14 sayı üretti.