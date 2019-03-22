7DAYS EuroCup'ın yarı finaller serisi ikinci maçında Rusya temsilcisi UNICS Kazan, İspanyol ekibi Valencia Basket'i konuk etti.

Serinin ilk maçını İspanyol ekibi, sahasında 69-64 kazanmıştı.

Deplasmanda oynadığı karşılaşmayı da 79-73'lük kazanan Valencia, seriyi 2-0'a getirerek adını finale yazdırdı.

Valencia'nın finaldeki rakibi ALBA Berlin - MoraBanc Andorra serisinin galibi olacak.

Valencia Basket'te Matt Thomas ve Sam Van Rossom 15'er sayıyla maçın en skorer isimleri olurlarken Fernando San Emeterio da 11 sayı üretti.

UNICS Kazan'da Errick McCollum 13 sayıyla takımının en skoreri olurken Jamar Smith ve Maurice Ndour 11'er sayıyla oynadılar.