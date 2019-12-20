EuroCup’ta ikinci tur grupları belli oldu

7DAYS EuroCup’ın son 16 turunda gruplar belli oldu. Normal sezonda 6 takımlı 4 grupta mücadele eden takımlardan, gruplarında ilk 4 sırayı alan ekipler adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Organizasyonda Türkiye’yi temsil eden Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen ve TOFAŞ, son 16 turuna yükselmeyi başardı. Bu turda takımlar dörderli 4 gruba ayrıldı.

8 Ocak-4 Mart 2020’de çift devreli lig usulüne göre oynanacak son 16 turu maçlarının ardından gruplarda ilk 2 sırayı alacak takımlar çeyrek finale yükselecek.

E Grubu: Segafredo Virtus Bologna (İtalya), Partizan NIS (Sırbistan), DARÜŞŞAFAKA TEKFEN, Dolomiti Energia Trento (İtalya)

G Grubu: UNICS Kazan (Rusya), GALATASARAY DOĞA SİGORTA, Monaco (Fransa), Rytas Vilnius (Litvanya)

H Grubu: Unicaja Malaga (İspanya), MoraBanc Andorra (İspanya), TOFAŞ, Joventut Badalona (İspanya)