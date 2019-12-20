EuroCup’ta ikinci tur grupları belli oldu

Ülkemizi 7DAYS EuroCup’ta temsil eden ve son 16 turuna kalmayı başaran temsilcilerimiz Galatasaray, TOFAŞ ve Darüşşafaka Tekfen’in mücadele edecekleri gruplar belli oldu.

20 Aralık 2019, Cuma 06:01
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EuroCup’ta ikinci tur grupları belli oldu

7DAYS EuroCup’ın son 16 turunda gruplar belli oldu. Normal sezonda 6 takımlı 4 grupta mücadele eden takımlardan, gruplarında ilk 4 sırayı alan ekipler adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Organizasyonda Türkiye’yi temsil eden Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen ve TOFAŞ, son 16 turuna yükselmeyi başardı. Bu turda takımlar dörderli 4 gruba ayrıldı.

8 Ocak-4 Mart 2020’de çift devreli lig usulüne göre oynanacak son 16 turu maçlarının ardından gruplarda ilk 2 sırayı alacak takımlar çeyrek finale yükselecek.

E Grubu: Segafredo Virtus Bologna (İtalya), Partizan NIS (Sırbistan), DARÜŞŞAFAKA TEKFEN, Dolomiti Energia Trento (İtalya)

G Grubu: UNICS Kazan (Rusya), GALATASARAY DOĞA SİGORTA, Monaco (Fransa), Rytas Vilnius (Litvanya)

H Grubu: Unicaja Malaga (İspanya), MoraBanc Andorra (İspanya), TOFAŞ, Joventut Badalona (İspanya)

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