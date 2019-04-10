7DAYS EuroCup'ta 2018-19 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Valencia Basket ile ALBA Berlin arasındaki final serisi başladı.

Serinin ilk maçı Valencia Basket ev sahipliğinde oynandı.

Maça iyi başlayan Valencia, ilk çeyreği 20-13'lük skorla önde tamamladı.

İkinci çeyrekte ALBA skora tekrar ortak oldu ve ilk yarı 41-38 sona erdi.

Üçüncü çeyrekte seyircisinin de desteğiyle 30-15'lik periyot sonucunu elde eden Valencia, farkı açarak son çeyreğe 71-53 önde girdi.

Son çeyrekte üstünlüğünü korumayı başaran Valencia Basket, karşılaşmadan 89-75'lik galibiyetle ayrıldı.

Valencia'nın 1-0 öne geçmeyi başardığı serinin ikinci maçı, 12 Nisan Cuma günü ALBA Berlin'in ev sahipliğinde oynanacak.

Valencia Basket'te Will Thomas 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Matt Thomas 16, Sam Van Rossom 15 sayı üretti.

ALBA Berlin'de Peyton Siva 17 sayı, 7 asist ile takımının en etkili ismi olurken Martin Hermannsson da 16 sayıyla oynadı.