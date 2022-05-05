EuroCup'ta bu sezon fırtınalar estiren ve büyük bir başarıya imza atarak finale çıkan Frutti Extra Bursaspor başantrenörü Dusan Alimpijevic, sezonun başantrenörü seçildi.

Eurocup'ta başarılı performans sergileyerek finale kalan Bursaspor'da, Başantrenör Dusan Alimpijevic sezonun başantrenörü seçildi. Eurocup'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, turnuvada yer alan diğer takımların başantrenörleri tarafından yapılan oylama sonucunda Alimpijevic'in yılın antrenörü seçildiği ifade edildi.

Bursaspor, Eurocup yarı finalinde Andorra deplasmanında rakibini 85-68’lik skorla mağlup ederek finale yükseldi. Yeşil-beyazlılar finalde İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek.

Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic, 7Days Eurocup 2021-22 Sezonu Yılın Koçu seçildi.

EuroCup’ta mücadele eden koçların oylarıyla yapılan oylamada ligin en değerli koçu, başantrenörümüz Dusan Alimpijevic oldu.







