7DAYS EuroCup'taki temsilcilerimizden Bahçeşehir Koleji, zorlu bir deplasmana çıkmaya hazırlanıyor. Temsilcimiz, güçlü rakibi UNICS Kazan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Koleji, ilk hafta sahasında konuk ettiği Fransız ekibi Bourg en Bresse'e 99-82'lik skorla mağlup olmuştu. O karşılaşmada eski Fenerbahçeli Erick Green'in temsilcimiz adına sergilediği 23 sayılık performans galibiyet adına yeterli olmamıştı.

EuroCup'ın önemli favorilerinden biri olarak gösterilen UNICS Kazan ise ilk hafta Umana Reyer Venice'e deplasmanda kaybetti. Oldukça kötü bir maç çıkaran UNICS Kazan, son çeyrekteki performansıyla farkı tek hanelere düşürse de 85-78 ile mağlup oldu. Jamar Smith'in 25 sayı ürettiği Kazan'da NBA patentli yeni transferlerden Isaiah Canaan 16, John Holland ise 14 sayıyla oynamıştı.

Bahçeşehir Koleji, bugün (6 Ekim 2020) TSİ 19:00'da Rusya temsilcisi UNICS Kazan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.