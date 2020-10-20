EuroCup'ta Bahçeşehir Koleji'nin rakibi Partizan

7DAYS EuroCup'ta sezona istediği başlangıcı yapamayan temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, dördüncü hafta maçında iç sahada Sırp ekibi Partizan'ı konuk edecek.

20 Ekim 2020, Salı 10:08 Son Güncelleme:
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EuroCup'ta Bahçeşehir Koleji'nin rakibi Partizan

7DAYS EuroCup'taki temsilcilerimizden Bahçeşehir Koleji, dördüncü hafta maçında sahasında Partizan'ı konuk edecek. EuroCup'taki ilk sezonunu geçiren Bahçeşehir Koleji, henüz galibiyetle tanışamamış durumda. Deplasmanda UNICS Kazan'a karşı çok iyi bir performans sergilemesine rağmen kaybeden Bahçeşehir, iç sahada ise oynadığı iki maçı da çift haneli farklarla kaybetmişti. 

Partizan'ın ise grupta 3 maçta 1 galibiyeti bulunuyor. Sırp ekibi de deplasmandaki ilk galibiyetini arıyor. 

TSİ 19:00'da başlayacak Bahçeşehir Koleji - Partizan mücadelesi, NTV ekranlarından naklen yayınlanacak. 

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