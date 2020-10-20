7DAYS EuroCup'taki temsilcilerimizden Bahçeşehir Koleji, dördüncü hafta maçında sahasında Partizan'ı konuk edecek. EuroCup'taki ilk sezonunu geçiren Bahçeşehir Koleji, henüz galibiyetle tanışamamış durumda. Deplasmanda UNICS Kazan'a karşı çok iyi bir performans sergilemesine rağmen kaybeden Bahçeşehir, iç sahada ise oynadığı iki maçı da çift haneli farklarla kaybetmişti.

Partizan'ın ise grupta 3 maçta 1 galibiyeti bulunuyor. Sırp ekibi de deplasmandaki ilk galibiyetini arıyor.

TSİ 19:00'da başlayacak Bahçeşehir Koleji - Partizan mücadelesi, NTV ekranlarından naklen yayınlanacak.