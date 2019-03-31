Üst üste üçüncü sezonda da EuroLeague Basketball, 2018-19 7DAYS EuroCup'ın en iyi takımlarının belirlenmesi sürecini taraftarların oylarına açıyor.

29 Mart Cuma günü başlayan oylama ile taraftarlar, 24 takımdan en iyi oyuncuları seçme imkanına sahipler.

Oylama, http://alleurocupteam.euroleague.net/ üzerinden online olarak düzenlenirken 3 Nisan Çarşamba günü sona erecek. Sona erene kadar her gün 1 oy kullanma şansınız bulunmakta.

EuroCup'ta sezonun birinci ve ikinci en iyi takımlarının belirlenmesinde taraftar oyları, EuroLeague Basketball'un yetkililerinin oylarıyla kombine edilecek. Kazananlar 3 Nisan Çarşamba ve 4 Nisan Perşembe açıklanacak.

EuroCup'ın en iyi takımları üst üste 11. yılda belirlenirken sezonun tamamen sona ermesiyle Rising Star, EuroCup'ta Yılın Antrenörü, EuroCup MVP'si ödülleri de belirleniyor.

EuroCup'ta final etabına gelindi ve 9 Nisan Salı günü oynanacak ilk karşılaşmada Valencia Basket, ALBA Berlin'i konuk edecek.