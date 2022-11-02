EuroCup: Slask Wroclaw: 71 - Türk Telekom: 75

Türk Telekom, 7Days EuroCup 4. hafta maçında Slask Wroclaw’ı deplasmanda 75-71 mağlup etti.
Salon: Centannial Hall
Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Vasiliki Tsaroucha (İsrail), Denis Hadzic (Hırvatistan)
Slask Wroclaw: Morgan xx 9, Martin xx 17, Golebiowski x 6, Dziewa xx 8, Niziol xx 12, Kolenda xx 15, Parakhouski x 2, Adamczak x 2
Başantrenör: Andrej Urlep
Türk Telekom: Rıdvan Öncel x 2, Berk Demir x 2, Jerian Grant xx 15, Axel Bouteille xx 8, Tyrique Jones xx 12, Mehmet Yağmur x, Semih Erden x 3, Tony Taylor xx 11, Erkan Yılmaz xx 8, Nathan Sestina xx 14
Başantrenör: Erdem Can
1. Periyot: 21-16 (Slask Wroclaw lehine)
Devre: 36-38 (Türk Telekom lehine)
3. Periyot: 53-56 (Türk Telekom lehine)
İSTANBUL (İHA)