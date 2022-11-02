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EuroCup: Slask Wroclaw: 71 - Türk Telekom: 75

Türk Telekom, 7Days EuroCup 4. hafta maçında Slask Wroclaw’ı deplasmanda 75-71 mağlup etti.

02 Kasım 2022, Çarşamba 01:43 Son Güncelleme:
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EuroCup: Slask Wroclaw: 71 - Türk Telekom: 75

Türk Telekom, 7Days EuroCup 4. hafta maçında Slask Wroclaw’ı deplasmanda 75-71 mağlup etti.

Salon: Centannial Hall

Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Vasiliki Tsaroucha (İsrail), Denis Hadzic (Hırvatistan)

Slask Wroclaw: Morgan xx 9, Martin xx 17, Golebiowski x 6, Dziewa xx 8, Niziol xx 12, Kolenda xx 15, Parakhouski x 2, Adamczak x 2

Başantrenör: Andrej Urlep

Türk Telekom: Rıdvan Öncel x 2, Berk Demir x 2, Jerian Grant xx 15, Axel Bouteille xx 8, Tyrique Jones xx 12, Mehmet Yağmur x, Semih Erden x 3, Tony Taylor xx 11, Erkan Yılmaz xx 8, Nathan Sestina xx 14

Başantrenör: Erdem Can

1. Periyot: 21-16 (Slask Wroclaw lehine)

Devre: 36-38 (Türk Telekom lehine)

3. Periyot: 53-56 (Türk Telekom lehine)

İSTANBUL (İHA)

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