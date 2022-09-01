Avrupa’nın milli takımlar seviyesindeki en büyük turnuvası olan EuroBasket 2022 1 Eylül Perşembe günü başlıyor! 12 Dev Adam’ın da yer alacağı turnuvada birbirinden güçlü takımlar şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele verecek.

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Turnuva altışar takımdan dört grup ile başlayacak. Gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan ekipler, ikinci tura yükselecek. Türkiye, gruptan çıkma başarısı göstermesi halinde B Grubu’ndan çıkacak olan takımlardan biriyle eşleşecek.

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A Grubu

Turnuva öncesinde Akropolis Turnuvası’nda ve FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde karşılaşmalar oynayarak aynı zamanda Eurobasket 2022’ye hazırlanan 12 Dev Adam, A Grubu’nda mücadele edecek. Karadağ, Bulgaristan, Gürcistan, İspanya ve Belçika takımlarıyla gruptan çıkmak için mücadele edecek.

Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Alperen Şengün gibi NBA ’de forma giyen oyuncuları turnuva kadrosuna katan 12 Dev Adam, iddialı bir kadro oluşturmasına rağmen aynı zamanda turnuva için hazırlık niteliği taşıyan FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde son olarak Letonya ve Sırbistan karşısında parkeden yenilgi ile ayrılmıştı. FIBA tarafından yayınlanan Eurobasket 2022 güç sıralamasında Türkiye 6. Sırada gösterilmişti.

B Grubu

B Grubu’nda yer alan Litvanya, Fransa ve Slovenya da turnuvanın favorileri arasında gösteriliyor. Grubun diğer 3 ekibi ise Bosna Hersek, Macaristan ve Almanya olacak. NBA’de sezona damgasını vuran oyunculardan biri olan Luka Doncic, Slovenya ile 2. Kez üst üste şampiyonluğu ve altın madalyayı hedefleyecek.

Turnuva kadrosuna Jonas Valanciunas ve Domantas Sabonis gibi NBA patentli oyuncuları dahil eden Litvanya, turnuva öncesinde oynadığı maçlarda galip gelerek kazanma alışkanlığına sahip olduğunu göstermişti.

Grubun bir diğer güçlü ekibi olan Fransa ise Nicolas Batum ve Nando De Colo gibi eksiklere rağmen kaliteli kadrosuyla turnuva için iddialı ekiplerden biri olacak gibi görünüyor.

C Grubu

C Grubu’nda yer alan İtalya, Yunanistan, Hırvatistan, Ukrayna, Büyük Britanya ve Estonya ekipleri arasında öne çıkan takım ise Yunanistan olarak görünüyor. FIBA güç sıralamasında 3. Sırada gösterilen Yunanistan, NBA’in 2019 ve 2020 MVP’si seçilen Giannis Antetokounmpo’yu kadrosunda barındırıyor. Yıldız oyuncu haricinde de birçok kaliteli oyuncuya sahip olan Yunanistan’ın turnuvada en az yarı final görmesi bekleniyor.

D Grubu

D Grubu’nda yer alan Sırbistan, Çekya, İsrail,Finlandiya, Polonya ve Hollanda ekipleri arasında güçlü kadrosu ile öne çıkan takım Sırbistan oluyor. Nikola Jokic,Vasilije Micic ve Marko Guduric gibi kaliteli isimlerle turnuvaya gelen Sırbistan, aynı zamanda FIBA güç sıralamasında ilk sırada gösterilen takımdı.



