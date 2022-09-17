EuroBasket 2025’in Dördüncü Ev Sahibi Polonya Oldu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa, Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında, Polonya’nın Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2025'in ev sahibi ülkelerinden biri olacağını açıkladı.

Turnuvanın grup aşaması, EuroBasket 2022’de olduğu gibi, dört ülkede gerçekleşecek. Grup aşamasına Polonya haricinde Letonya, Kıbrıs ve Finlandiya ev sahipliği yapacak olup, final aşaması ise Letonya’da düzenlenecek.

Polonya yarı finalde elendi

2025'te ev sahibi ülkelerin arasında yer alacak olan Polonya, EuroBasket 2022’de ise başarılı bir turnuva geçirdi. Yarı finale çıkma başarısı gösteren Polonya, dün akşam oynanan mücadelede Fransa’ya mağlup olarak altın madalya hayaline veda etti. Mateusz Ponitka önderliğindeki ekip, yarın Almanya karşısında üçüncülük maçına çıkacak.



