Çekya, İtalya, Gürcistan ve Almanya'nın ortak düzenlediği 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda boy gösterecek takımların kadroları açıklandıkça sporseverlerde büyük bir heyecan yaratmıştı. Çünkü çoğu takım NBA ve Euroleague yıldızlarıyla boy gösterecekti. Coach Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takımımız'ın kadrosu da buna dahildi. Yani yıldızlarla dolu, kaliteli bir şampiyona bizi bekliyordu. 1 Eylül'de şampiyona başladı. Hazırlık süreci her takım için kısaydı ama basketbol adına güzel maçlar oynandı, sürpriz sonuçlar alındı.

Organizasyonların en kritik unsuru; GÜVENLİK

Ancak kabul edilemez bir gerçek vardı; o da FIBA'ya yakışmayan bir organizasyonun yapılmasıydı. Organizasyondaki aksaklıklar da Türkiye'nin grup maçlarına ev sahipliği yapan Gürcistan'la pazar akşamı oynadığı maç sonunda yaşanan çirkin olaylar sonrası adeta patlak verdi!.. Güvenlik zafiyeti en dikkat edilmesi gereken unsurdu. Sahada gerginlik olabilir ancak soyunma odasına giden Furkan Korkmaz ve yanındaki teknik ekibe, benchten gelen rakip oyuncular ile güvenlik görevlilerin saldırması FIBA organizasyonuna adeta gölge düşürdü.

Yapılan itirazlar bir tarafa dünkü açıklamalarda takımların yaşadığı ulaşım, güvenlik, yeme-içmeye kadar birçok sorunun olduğu da gün yüzüne çıktı.