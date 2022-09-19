EuroBasket 2022'de zafer, finalde Fransa'yı 88-76 mağlup eden İspanya'nın oldu. Turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) da İspanya'dan Willy Hernangomez seçildi.

Finalde 14 sayı, 8 ribaunt ile oynayan Willy Hernangomez; turnuvayı da 17.2 sayı ve 6.9 ribaunt ortalamaları ile tamamladı. Turnuvada oynadığı dokuz maçta da çift haneli skorlara ulaşan İspanyol yıldız, çeyrek finallerde 27 sayıyla büyük fark yaratmıştı.

Turnuvanın en iyi beşinde ise Willy Hernangomez'in yanı sıra İspanya'dan Lorenzo Brown da yer aldı. En iyi beşe giren diğer isimler ise Fransa'dan Rudy Gobert, Almanya'dan Dennis Schroder ve Yunanistan'dan Giannis Antetokounmpo oldu.