Euro yükseliyor, kulüplerin borcu katlanıyor

FANATİK ÖZEL Corona virüsü salgını küresel bazda etkisini hissettirirken döviz değerleri de yükselmeye başladı. Oyuncuları ile Euro olarak anlaşma yapan Süper Lig kulüpleri başta zirve mücadelesi yapan takımlar olmak üzere borçları artmaya başladı. Bir ay önce 6,56 olan Euro/TL kuru 16 Mart 2020 öğle saatlerinde 7,15 değerine ulaştı. Bu durum yaklaşık %9 civarında artışa ve kulüplerinde aynı oranda borçlanmasına neden oldu.











