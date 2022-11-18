EURO 2028 ve 2032 için adaylık dosyamızı sunduk

Diyarbakır'da karşılaştığı İskoçya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takımımız, Çekya ile oynayacağı hazırlık maçı için Gaziantep'e geçti. Milliler, EURO 2024'ün grup eleme maçlarına hazırlanırken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da EURO 2028 ve 2032'ye ev sahipliği yapmak için beklenen hamle geldi.

İşte gerçek Ozan Kabak

İskoçya karşılaşmasında A Milli kariyerindeki ilk golünü atmayı başaran Ozan Kabak, üçlü defansın sağında da çok iyi bir futbol ortaya koydu. 2018-19 sezonunun devre arasında Galatasaray 'dan Alman ekibi Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan, geçen süreçte Schalke, Liverpool ve Norwich formaları da giydi. Bu arada yaşadığı sakatlıklar sebebiyle de kariyerinde düşüşe geçen genç stoper, sezon başında transfer olduğu Hoffenheim'da adeta yeniden doğdu. 22 yaşındaki futbolcu, Hoffenheim'da 16 resmi maçta 4 gol ve 3 asistle her iki istatistikte de kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Onun bu yükselişi de; hem kulübünü hem de Milliler'i çok mutlu ediyor.

Gaziantep'te coşkulu karşılama

A Milli Takımımız, İskoçya'yı Diyarbakır'da 2-1 yendiği maçın hemen ardından yarın Çekya ile oynayacağı özel maç için Gaziantep'e gitti. 21 yıl sonra bir A Milli karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Gaziantep, kafileyi havalimanında davul zurna ekibi ve meşalelerle karşıladı.

Futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, Türk bayrağı görselli baklava ve çiçekleri; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hocamız Stefan Kuntz ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'na takdim etti.

Hakan: Kötü bir niyetim yoktu

Milliler'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a konuştu. Hakan, "Stefan Kuntz'u çok seviyoruz. Faroe Adaları maçından sonra ne kadar üzüldüğünü gördüm, onu teselli etmeye çalıştım. Almanya'da genç oyuncular oynuyor. Böyle olduğu için Arda ve Emirhan'ın da oynayabileceklerine dair bir yorumda bulunmuştum. Kötü bir niyetim yoktu. Jorge Jesus'a saygısızlık yapma ihtimalim yok. Kimseyi eleştirmedim" dedi.

Teşekkürler Diyarbakır

TFF, İskoçya karşılaşmasında A Milli Takımımız'a harika bir destek veren Diyarbakır için bir teşekkür mesajı yayımladı. Mesajda, "İlk kez A Milli Takım'ın maçına ev sahipliği yapan Diyarbakır şehri ve halkı; tribünde gösterdikleri eşsiz destek ile Milli Takımımız için itici güç olurken, tüm dünyaya da Milli birliktelik ve Milli ruhumuza örnek bir gece izletti" denildi.

Ümit Milliler berabere kaldı

Ümit Milli Takım (U21) özel maçta Avusturya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Ümit Milli Takım'ın golü 45+6. dakikada penaltıdan Yusuf Barasi'den gelirken, Avusturya'nın sayısını 54. dakikada Manuel Polster attı.

İrfan ve Orkun kamptan ayrıldı

Gaziantep'te yarın Çekya ile oynayacağımız mücadele öncesi aday kadrodaki iki oyuncumuz; Fenerbahçe 'den İrfan Can Kahveci ve Feyenoord'dan Orkun Kökçü, kamptan ayrıldı. İki futbolcumuzun, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde aday kadrodan çıkarıldıkları belirtildi.

Basın toplantısı saat 18.15'te

Hazırlık karşılaşmasında yarın Çekya'yı ağırlayacak A Milli Takımımız, çalışmalarına hemen başladı. Milliler'de teknik direktör Stefan Kuntz ise mücadele öncesi bu akşam 18.15'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Rakip Çekya'nın hocası Jaroslav Silhav da 16.45'te gazetecilerin karşısına çıkacak.

'Kuntz'un yanındayız'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 grup elemeleri maçlarına hazırlanan A Milli Takımımız'ın, Gaziantep'te Çekya ile oynayacağı dostluk karşılaşması öncesi genel bir değerlendirmede bulundu.

Büyükekşi, şunları söyledi:

"Diyarbakır'da İskoçya'yı güzel bir futbolla 2-1 yendik. Cumhurbaşkanımız, Diyarbakır'da Milli maç oynamamızı rica etmişti. Anadolu'da devletimizin yaptığı 40'tan fazla stadyum var. Bu statlarımızı en güzel şekilde değerlendirmek için maç yapmayı düşünüyoruz. Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Avrupa'nın en genç takımı olan ve yetenekli futbolculardan oluşan Milli Takımımız'a inancımız tam. Oyuncularımız Milli ruh, azim ve istekle sahada mücadele ettiklerinde, Türk halkının onlardan beklediği sonuçları alacaklardır."

'Yarı yolda bırakmışız'

"Tabi EURO 2024'ün Almanya'da olmasının bizim için farklı bir önemi de var. Hem hocamız Alman hem Almanya'da çok Türk var. Oynadığımız son iki maçta hocamız Stefan Kuntz sorgulandı. Federasyon olarak istikrardan ve sürdürülebilir başarıdan yanayız. 20 yıldır hiçbir hocamıza görev süresini tamamlama şansı vermemişiz. Yarı yolda bırakmışız ve tazminat ödemek zorunda kalmışız. Bu da Milli Takım'ın başarısını çok olumsuz etkilemiş. Artık buna son vermek istiyoruz. Sabırlı olabilirsek bu takım, bize 5-10 yıl hizmet edecek."

Adaylık dosyamızı sunduk

Türkiye, EURO 2028 ve EURO 2032 finallerine talip olduğunu daha önce açıklamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2028 ve 2032'ye ev sahipliği yapmak için UEFA'ya ön teklif adaylık dosyasını sundu. Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler Futbol Federasyonları 2028, İtalya da 2032 için dosyasını teslim etti. Son teklif dosyasının teslim tarihi 12 Nisan 2023 olacak. Kazanan ülkelerin gelecek yıl sonbaharda açıklanması bekleniyor.