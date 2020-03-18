EURO 2020’nin ertelenmesiyle sakatlarımız için iyi haber
EURO 2020 için gelen erteleme kararı sonrası sakatlıkları nedeniyle turnuvayı kaçırması beklenen milli oyuncularımız Yusuf Yazıcı, Merih Demiral ve Cenk Tosun'un 2021'deki turnuvada forma giyme ihtimalleri mutluluk yarattı.
EURO 2020 öncesinde Milli Takımımız’ın yıldızlarından kötü haberler gelmişti.
21 Aralık’ta Lille’in, Monaco’ya 5-1 mağlup olduğu maçta Yusuf Yazıcı’nın çapraz bağları kopmuştu. 12 Ocak’ta ise Juventus’taki gururumuz Merih Demiral’ın, Roma karşısında sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirlenmişti. Son olarak da 4 Mart’ta Cenk Tosun, Crsytal Palace idmanında dizinden sakatlandı ve 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Ancak EURO 2020’nin, 2021’e ertelenmesinin ardından 3 yıldızımızın turnuvada bir aksilik olmazsa forma giyecek olmaları herkesi çok mutlu etti.
Öte yandan diğer sakatlar Ozan Kabak ve Nazım Sangare, normal şartlarda 2020’ye yetişecekti.