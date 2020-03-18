EURO 2020’nin ertelenmesiyle sakatlarımız için iyi haber

EURO 2020 öncesinde Milli Takımımız’ın yıldızlarından kötü haberler gelmişti.

21 Aralık’ta Lille’in, Monaco’ya 5-1 mağlup olduğu maçta Yusuf Yazıcı’nın çapraz bağları kopmuştu. 12 Ocak’ta ise Juventus’taki gururumuz Merih Demiral’ın, Roma karşısında sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirlenmişti. Son olarak da 4 Mart’ta Cenk Tosun, Crsytal Palace idmanında dizinden sakatlandı ve 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Ancak EURO 2020’nin, 2021’e ertelenmesinin ardından 3 yıldızımızın turnuvada bir aksilik olmazsa forma giyecek olmaları herkesi çok mutlu etti.

Öte yandan diğer sakatlar Ozan Kabak ve Nazım Sangare, normal şartlarda 2020’ye yetişecekti.