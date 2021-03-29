Avrupa Şampiyonası'na az bir süre kala ev sahiplerinden ve Türkiye'nin rakibi İtalya için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; UEFA, EURO 2020'nin ev sahibi 12 şehre tribünlere belirli oranda seyirci alması gerektiğini ve alamayacak olan şehirlerin bunu 7 Nisan'a kadar belirtmek zorunda olduğunu belirtti.

UEFA, tribünlere seyirci almayacak olan şehirlerden ev sahipliğini alacağını duyururken İtalya ise henüz bir karar alamadı. İtalyan hükümetinin, pandemi ile ilgili korkularının olduğu ancak İtalya Futbol Federasyonu'nun izin alabilmek için baskı kurduğu belirtildi.

İtalya-Türkiye maçı 11 Haziran'da

EURO 2020'nin ev sahiplerinden biri olması planlanan İtalya, aynı zamanda açılış seremonisini de düzenleyecek. Açılış seremonisinin ardından Milli Takımımız ile İtalya, 11 Haziran'da EURO 2020'nin ilk maçında karşı karşıya gelecek.