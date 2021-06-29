Euro 2020 kuraları çekildiği zaman en zorlu grup olarak Almanya, Portekiz, Fransa ve Macaristan'ın yer aldığı F Grubu gösterilmişti. 'Ölüm Grubu' lakabı takılan gruptan 3 takım son 16 turuna çıkmıştı ancak hepsi elendi ve büyük bir sürpriz yaşandı

1 - Fransa 5 puan

2- Almanya 4 puan

3- Portekiz 4 puan

4-Macaristan 2 puan

Fransa, Almanya, Portekiz...Hepsi elendi

Fransa, son 16 turu aşamasında İsviçre karşısında 3-1'den rakibe yakalanıp penaltılarla elenmişti. Portekiz ise Belçika karşısında 1-0 kaybedip turnuvaya veda etti. Son olarak Almanya, İngiltere karşısında 2-0 kaybetti ve erken havlu attı



