EURO 2020’de grup maçları sona erdi! İşte dikkat çeken rekorlar...

EURO 2020’de grup aşaması dün oynanan karşılaşmalar ile sona erdi. Gruplarda oynanan 36 maçın ardından rekorlar kırıldı, dikkat çekici istatistikler ortaya çıktı.

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda grup aşaması dün akşam E ve F gruplarında oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı. Son 16’ya yükselen takımların belli olmasının ardından Galler-Danimarka, İtalya-Avusturya, Hollanda-Çekya, Belçika-Portekiz, Hırvatistan-İspanya, Fransa-İsviçre, İngiltere-Almanya, İsveç-Ukrayna eşleşmeleri ortaya çıktı. Grup aşaması boyunca bazı takımlar iyi bazıları ise kötü performans sergilerken bireysel anlamda da birçok oyuncu dikkat çekici istatistiklere imza attı.

EN KÖTÜ İSTATİSTİK A MİLLİ FUTBOL TAKIMI’NDA

Turnuvaya büyük umutlarla başlayan ve EURO 2020’yi takip eden gazetecilerin gizli favorilerinden biri olan Türkiye, hem oynadığı kötü oyun hem de aldığı başarısız sonuçlarla birçok kişiyi şaşkınlığa uğrattı. A Grubu’nda oynadığı 3 maçta puan alamayan milli takım, Kuzey Makedonya ile birlikte turnuvayı puansız kapatan iki takımdan biri olurken, attığı 1 gol ve yediği 8 golün sonucunda ortaya çıkan eksi 7 averaj ile turnuvanın en kötü averajına sahip olan takımı oldu.

İTALYA KALESİNE DUVAR ÖRDÜ

Turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan İtalya ise gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış durumda. A Grubu’nda oynadığı 3 maçı da kazanan İtalyanlar, bu maçlarda 7 gol atarken kalesinde gol görmedi. İtalya Milli Takımı, oynadığı son 11 maçta 32 gol kaydederken kalesini kapattı. İtalyanlar, son olarak 14 Ekim 2020’de Hollanda ile 1-1 berabere kaldığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında kalesinde gol görmüştü.

MACARİSTAN BÜYÜK ALKIŞ ALDI

EURO 2020’de kuraların çekilmesinin ardından “ölüm grubu” olarak adlandırılan grupta Fransa, Almanya ve Portekiz ile eşleşen Macaristan gösterdiği performans ve mücadele ile alkış aldı. Aynı zamanda turnuvaya ev sahipliği yapan ülkelerden biri olan ve gruptaki üç karşılaşmadan ikisini Budapeşte’de yüzde 100 seyirci önünde oynayan Macaristan, bir sürprizin eşiğinden de kıl payı döndü. Gruptaki Almanya maçının 83’üncü dakikasına 2-1 önde giren Macarlar, Goretzka’nın golüne engel olup üstünlüğünü koruyabilseydi gruptan kalifiye olacaktı.

RONALDO’DAN BİR REKOR DAHA

Portekiz’de ise kaptan Cristiano Ronaldo, bu turnuvada yeni rekorlar kaydetti. Macaristan maçında attığı 2 gol ile Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihinde Michel Platini’yi geride bırakarak en çok gol atan oyuncu olan Ronaldo, grubun son maçında Fransa karşısında da 2 gol üreterek bir rekora ortak oldu. 36 yaşındaki oyuncu Portekiz Milli Takımı adına attığı gol sayısını 109’a yükselterek milli takım kariyerinde en çok gol atan oyuncu rekorunu eski İranlı forvet Ali Daei ile paylaşmış oldu. Yıldız oyuncu, Portekiz formasıyla 1 gol daha atması halinde bu rekoru da kariyerine ekleyecek.

BENZEMA 2015’TEN SONRA İLK KEZ

Turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen son Dünya Kupası şampiyonu Fransa’da ise turnuva öncesi Karim Benzema sürprizi yaşanmıştı. Mathieu Valbuena ile yaşadığı olaylardan dolayı Ekim 2015’te Ermenistan ile oynanan karşılaşmanın ardından bir daha davet edilmediği milli takıma yaklaşık 5.5 yıl sonra dahil edilen Benzema, Portekiz karşısında attığı 2 golle yıllar sonra ülkesinin formasıyla gol sevinci yaşadı. Bu goller ayrıca Benzema’nın Fransa formasıyla Avrupa Futbol Şampiyonalarında attığı ilk goller oldu.

İSPANYA FARKLI KAPANIŞ İLE REKORA ORTAK OLDU

Yeni bir yapılanma sürecine giren ve sakatlığı dolayısıyla da turnuvaya Sergio Ramos’tan yoksun olarak katılan İspanya, gruptaki ilk 2 maçında aldığı 2 puanla son maçlar öncesi elenme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı. Gruptaki son maçında Slovakya karşısında aldığı 5-0’lık galibiyet ile grubu 2’nci sırada bitirerek Hırvatistan ile eşleşen İspanyollar, bir rekora da ortak oldu. Slovakya’yı 5 farklı mağlup eden İspanya, bu sonuç ile turnuva tarihinde en farklı galibiyete imza atan 5 takımdan biri oldu. Diğer 5 farklı galibiyetler ise şu şekilde;

Fransa - Belçika: 5-0 (16 Haziran 1984)

Danimarka - Yugoslavya: 5-0 (16 Haziran 1984)

Hollanda - Yugoslavya: 6-1 (25 Haziran 2000)

İsveç - Bulgaristan: 5-0 (14 Haziran 2004)

LUKA MODRIC’TEN İLGİNÇ REKOR

Hırvatistan forması giyen Luka Modric ise turnuvada ilginç bir rekorun sahibi oldu. Deneyimli oyuncu, EURO 2008’de attığı gol ile Hırvatistan tarihinde, Avrupa Futbol Şampiyonalarında gol atan en genç oyuncu olmuştu. EURO 2020’de grubun son maçında İskoçya karşısında da ağları havalandıran Modric, 35 yaş 286 gün ile şampiyona tarihinde gol atan en yaşlı Hırvat oyuncu da olmayı başardı.

DANİMARKA ERIKSEN İÇİN

Öte yandan turnuvanın bir diğer favori takımı Danimarka da sergilediği performans ile beğeni topladı. Turnuvadaki ilk sınavı olan Finlandiya maçında Christian Eriksen’in yaşadığı kalp rahatsızlığıyla sarsılan takım, o maçı kaybetmesine rağmen mücadeleden vazgeçmedi. Açıklamalarında, turnuvanın geri kalanında oynayamayacak olan Eriksen için mücadele edeceklerini dile getiren Danimarkalı oyuncular, bir sonraki maçta Belçika’ya da kaybetmelerine rağmen grubun son maçında Rusya’yı 4-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı ve Galler’in rakibi oldu. Danimarka ayrıca Avrupa Futbol Şampiyonalarında ilk iki maçını kaybetmesine rağmen tur atlayan ilk takım olarak tarihteki yerini aldı.

İNGİLTERE’DEN İLGİNÇ İSTATİSTİK

Turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan İngiltere ise D Grubu’nu lider bitirerek son 16 turunda Almanya ile eşleşti. Grupta oynadığı 3 karşılaşmada sadece 2 gol atan ve gol yemeyen İngilizler, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde 2 gol atarak grubunu lider bitiren ilk takım oldu. Ayrıca İngilizler, Raheem Sterling’in gol attığı 12 maçta 12 galibiyet almayı başardı. Sterling, İngiltere’nin grupta kazandığı 1-0’lık Hırvatistan ve İskoçya maçlarında da fileleri havalandıran isim olmuştu.

SON 16 MAÇLARI

Şampiyonada son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı şöyle:

26 Haziran Cumartesi (TSİ 19.00): Galler-Danimarka (Johan Cruyff Arena-Amsterdam)

26 Haziran Cumartesi (TSİ 22.00): İtalya-Avusturya (Wembley Stadı-Londra)

27 Haziran Pazar (TSİ 19.00): Hollanda-Çekya (Puskas Arena-Budapeşte)

27 Haziran Pazar (TSİ 22.00): Belçika-Portekiz (La Cartuja Stadı-Sevilla)

28 Haziran Pazartesi (TSİ 19.00): Hırvatistan-İspanya (Parken Stadı-Kopenhag)

28 Haziran Pazartesi (TSİ 22.00): Fransa-İsviçre (Ulusal Arena-Bükreş)

29 Haziran Salı (TSİ 19.00): İngiltere-Almanya (Wembley Stadı-Londra)

29 Haziran Salı (TSİ 22.00): İsveç-Ukrayna (Hampden Park-Glasgow)