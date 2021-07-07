EURO 2020'de Danimarka'nın rakibi İngiltere yarı finallerde kabus yaşıyor
EURO 2020'de finale bir adım geride olan İngiltere, büyük turnuvalarda daha önce oynadığı 5 yarı final maçının sadece 1'ini kazanabildi. İngilizler, EURO 2020 yarı finalinde Danimarka maçıyla bu şanssızlığını kırmak istiyor.
EURO 2020'de Danimarka ile final mücadelesi verecek olan İngiltere, büyük turnuvaların yarı final aşamasında sıkıntı yaşıyor.
İngilizler Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası olmak üzere oynadığı 5 yarı final maçının sadece 1'inde rakibini saf dışı bırakabildi. Kırmızı beyazlılar, sadece kupaya da uzandığı turnuva olan 1966 Dünya Kupası'nda Portekiz'i 2-1 yenerek adını finale yazdırmıştı.
İngiltere, yarı finale kaldığı 1990 ve 2018 Dünya Kupaları'nda ise sırasıyla Almanya ve Hırvatistan'a elendi ve finali göremedi.
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İki yarı finali de geçemedi
İngilizler Avrupa Şampiyonası'nda ise EURO 1968 ve EURO 1996 olmak üzere iki kez yarı final gördü ancak 1968'de Yugoslavya'ya 1-0, 1996'da ise ezeli rakibi Batı Almanya'ya 120 dakikası 1-1 biten maçta penaltı atışlarıyla boyun eğdi.
İngiltere'nin yarı final maçları
1966 Dünya Kupası - İngiltere-Portekiz: 2-1
EURO 1968 - İngiltere-Yugoslavya: 0-1
1990 Dünya Kupası - İngiltere-Batı Almanya: 1-1 (Penaltılar 3-4)
EURO 1996 - İngiltere-Almanya: 1-1 (Penaltılar 5-6)
2018 Dünya Kupası - İngiltere-Hırvatistan: 1-2 (Uzatma)