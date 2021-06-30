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EURO 2020'de çeyrek final maç pogramı

Euro2020'den son dakika haber... 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Turnuvada çeyrek final maçları, 2-3 Temmuz'da oynanacak.

30 Haziran 2021, Çarşamba 11:37 Son Güncelleme:
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EURO 2020'de çeyrek final maç pogramı

Turnuvada rakiplerini eleyen İsviçre, İspanya, Belçika, İtalya, Çekya, Danimarka, İngiltere ve Ukrayna çeyrek final bileti aldı.

Çeyrek finallerde maç programı (TSİ) şöyle:

2 Temmuz Cuma:

19.00 İsviçre-İspanya (Saint Petersburg Stadı)

22.00 Belçika-İtalya (Allianz Arena)

3 Temmuz Cumartesi:

19.00 Çekya-Danimarka (Bakü Olimpiyat Stadı)

22.00 Ukrayna-İngiltere (Roma Olimpiyat Stadı)

Karşılaşmalar TRT1, TRT 4K, trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı yayınlanacak.

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