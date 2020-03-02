EURO 2020 zirvesi

Sadece ortaya çıktığı Çin’i değil artık tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsü, futbolu da etkisi altına almıştı. Kısa sürede Avrupa’da da koronavirüsünün vakalarının çıkması sonrası İtalya ve İsviçre’de ligler ertelendi. Fransa’da da belirli kesimlerde görülen virüs, Türkiye’nin de yer aldığı yaz ayında oynanacak EURO 2020 için de bir risk oluşturdu. UEFA’nın, bu konuyla ilgili olarak acil bir toplantı kararı aldığı ve Hollanda’nın Başkent’i Amsterdam’da bugün başlaşayacak olan 44. Olağan UEFA Kongresi’nde bu durumun tartışmaya açılacağı belirtildi. Bugün UEFA yönetim kurulunun, Uluslar Ligi kura çekiminin yapılacağı yarın ise virüsle ilgili nasıl önlemler alınabileceği masaya yatırılacak.

Başka yerlere alınabilir

12 farklı ülkedeki 12 farklı şehrin temsil edeceği ve 12 Haziran 2020’de İtalya- Türkiye arasında Roma’da oynanacak maçla başlayacak turnuvanın, virüsün tehdit ettiği yerlerden başka şehirlere alınması da gündeme gelecek. Kupanın yapılacağı şehirler ise; Amsterdam (Hollanda), Bakü (Azerbaycan), Bilbao (İspanya), Bükreş (Romanya), Budapeşte (Macaristan), Kopenhag (Danimarka), Dublin (İrlanda), Glasgow (İskoçya), Londra (İngiltere), Münih (Almanya), Roma (İtalya) ve Saint Petersburg (Rusya).